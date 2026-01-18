Social media od 15. roku życia?

Proponowany przez klub KO projekt ustawy ograniczającej dostęp do mediów społecznościowych dla osób poniżej 15. roku życia w Polsce zainspirowany został rozwiązaniami z Australii. Inicjatywa zakłada, że weryfikacja wieku użytkowników zostanie przeniesiona na technologiczne giganty, a jej wprowadzenie popierają różne europejskie kraje. Mimo kontrowersji, politycy podkreślają znaczenie ochrony zdrowia dzieci.

Trump grozi cłami, UE reaguje

Donald Trump ogłosił plany nałożenia taryf celnych na osiem krajów europejskich, jeśli nie zgodzą się na sprzedaż Grenlandii USA. W odpowiedzi Parlament Europejski i europejscy przywódcy krytykują te groźby, które mogą wpłynąć na relacje transatlantyckie i negocjacje handlowe. Równocześnie, w Grenlandii oraz Danii odbywają się protesty przeciwko polityce USA.

KSeF. Nerwowo przed godziną zero

Przedsiębiorcy w Polsce powołują się na Konstytucję RP, by uniknąć wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), którego wdrożenie planowane jest na 1 lutego. Pomimo obaw co do przygotowania systemu, Ministerstwo Finansów pozostaje niewzruszone w swoich planach. Programiści natomiast krytykują utrzymujące się zmiany w oprogramowaniu na krótko przed kluczowym terminem.