Umowa na dostawę komponentów tak zwanej wyspy turbinowej została podpisana we wtorek w Warszawie. Budowa pierwszej wyspy ma potrwać około 7 lat. Arabelle Solutions jest producentem turbin parowych i generatorów, przede wszystkim na potrzeby energetyki jądrowej. To spółka zależna francuskiego koncernu energetycznego EDF, zatrudnia 3,3 tys. pracowników w 16 krajach. W budowanej na Pomorzu polskiej elektrowni jądrowej staną trzy bloki z reaktorami Westinghouse AP1000. Każdy będzie miał własny zestaw turbina-generator od Arabelle Solutions. Francuska firma dostarczy także sprzęt wspomagający dla systemu obiegu pary. – Negocjacje trwały wiele miesięcy, dbaliśmy aby wszyscy oferenci mieli równe szanse – zwrócił uwagę podczas podpisania umowy prezes Bechtel Polska Leszek Hołda.

"Energetyka jądrowa w Polsce staje się rzeczywistością"

Prezes PEJ Marek Woszczyk zaznaczył, że postępowanie zakupowe było przejrzyste, konkurencyjne i niezwykle wymagające. – Wybrany został partner, za którym przemawia doświadczenie, niezawodność i szeroka sieć dostawców, w tym polskich – podkreślił. Zaznaczył, że umowa zakłada zaprojektowanie, wyprodukowanie i montaż całych wysp turbinowych bloków jądrowych. Dostawa pierwszej powinna zająć około 7 lat. – Mówimy o urządzeniach o długości ok. 70 metrów – zauważył prezes PEJ. Jak dodał, to pierwsze zamówienie na tzw. LLI – elementy elektrowni jądrowej o wyjątkowo długim czasie produkcji.

W ocenie pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciecha Wrochny, energetyka jądrowa w Polsce staje się rzeczywistością. – Jesteśmy tak daleko (w projekcie - PAP), że ona się wybuduje – zapewnił.

Polska elektrownia jądrowa ma zacząć działać w 2036 roku

Według informacji Arabelle, urządzenia produkowane przez firmę i jej poprzedników pracują w co trzeciej elektrowni jądrowej na świecie. Największa turbina wyprodukowana przez Arabelle ma 1750 MW i pracuje z francuskimi reaktorami EPR. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje na Pomorzu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Ma mieć trzy bloki w technologii AP1000 Westinghouse o łącznej mocy 3750 MW. Wykonawcą będzie konsorcjum Westinghouse-Bechtel, inwestorem i przyszłym operatorem jest należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka PEJ. Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 rok, rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 roku.