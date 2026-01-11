Karmimy Bielika naszymi danymi, ale gdzie one trafiają?

Polski model sztucznej inteligencji Bielik AI, dostępny w aplikacji InPost Mobile, wzbudza wątpliwości co do bezpieczeństwa danych osobowych. Eksperci podkreślają, że obecność partnerów takich jak Google w projekcie może wiązać się z dostępem do danych przez amerykańskie służby na mocy CLOUD Act. Mimo zapewnień o lokalizacji przechowywania danych w EU, otwarta pozostaje kwestia polityki prywatności oraz potencjalnie wrażliwej natury przekazywanych informacji.

Adwokatura wytacza wojnę oszustom

Naczelna Rada Adwokacka walczy z oszustami oferującymi porady prawne rzekomo od autoryzowanych pełnomocników. Apeluje o pomoc w zgłaszaniu przypadków oszustw związanych z serwisami Lexspace i adwokatura.info. Adwokaci, w tym mec. Grzegorz Kukowka, dążą do ukarania właścicieli portali, które nadużywają danych i wprowadzają klientów w błąd poprzez używanie nazwisk prawników bez ich wiedzy.

Zielone światło dla umowy z Mercosur

Rada UE zaakceptowała umowę handlową z blokiem Mercosur, tworząc tym samym największą na świecie strefę wolnego handlu. Mimo silnego sprzeciwu ze strony Polski i innych krajów, decyzja została przeforsowana. Kluczowe będą jeszcze zgody Parlamentu Europejskiego oraz ratyfikacja umowy. Oprócz układów handlowych, wprowadzono także mechanizmy ochronne dla europejskich rolników, w przypadku nadmiernego importu produktów z Ameryki Południowej.