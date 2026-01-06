Na jakie najważniejsze wyroki podatkowe w 2026 r. czekamy?

W 2026 roku możemy spodziewać się kluczowych decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego w Polsce dotyczących różnorodnych kwestii podatkowych. Rozstrzygnięcia mogą dotyczyć prawa do odliczenia VAT-u, darowizny udziałów w kontekście VAT-u, transakcji terminowych oraz kwestii dotyczących uznania spółek jawnych za spółki kapitałowe pod kątem PCC. Kluczowym jest także przegląd zgodności polskich przepisów o exit tax z prawem UE.

Naczelna Rada Lekarska nalega na utrzymanie zakazu reklamy aptek

Propozycja uchylenia zakazu reklamy aptek spotkała się z krytyką ze strony Naczelnej Rady Lekarskiej, która obawia się zwiększenia sprzedaży leków bez wskazań medycznych. Zdaniem samorządu lekarskiego zmiany mogą prowadzić do nadużywania leków, co stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. Naczelna Rada Aptekarska również sprzeciwia się liberalizacji przepisów, podkreślając potrzebę zachowania apteki jako placówki ochrony zdrowia.

Będą płacić za emisje

Unijny mechanizm CBAM, przewidziany do pełnego wdrożenia od 2026 roku, ma na celu ochronę europejskiego przemysłu przez nałożenie opłat za emisje CO2 na importsowane produkty. Regulacje te, wraz z ograniczeniem bezpłatnych uprawnień do emisji dla europejskich producentów, mają uczynić unijny przemysł bardziej konkurencyjnym. Istotnym aspektem jest również planowane rozszerzenie CBAM na nowe produkty, co może stać się znaczącym źródłem dochodów Unii Europejskiej.