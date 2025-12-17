Klimatyczny plan po rekonstrukcji

Polska strategia energetyczna po rekonstrukcji rządu zakłada zrównoważoną transformację, z większym naciskiem na energetykę jądrową i biomasę oraz ograniczoną rolą energetyki wiatrowej. Ministerstwo Energii przejęło prace nad strategią od Ministerstwa Klimatu i koryguje scenariusze, które przewidują różne poziomy redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku.

UODO nie zajmie się wyciekiem informacji o Sławomirze Cenckiewiczu

Urząd Ochrony Danych Osobowych nie zajmie się sprawą wycieku informacji o zdrowiu Sławomira Cenckiewicza, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. UODO wskazuje, że zgodnie z polskim prawem działalność dziennikarska podlega wyjątkom, które uniemożliwiają organowi interwencję.

Państwo zawiniło, a senior zapłaci

ZUS rozpocznie przeliczanie emerytur dla osób, które odeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, co ma zakończyć problem zaniżonych świadczeń. Niemniej, seniorzy którzy złożyli skargi sądowe na prawo do lepszych wyliczeń, będą musieli czekać na rozstrzygnięcia sądowe, co opóźni ich podwyżki emerytur.