Upadłość konsumencka będzie prostsza i szybsza

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację prawa upadłościowego, która ma na celu uproszczenie procesu upadłości konsumenckiej. Nowe przepisy zakładają m.in. automatyczne umarzanie długów po zakończeniu planu spłaty oraz zwiększenie roli wierzycieli w procesie nadzoru nad spłatą zobowiązań. Likwidacja obowiązku składania rocznych sprawozdań oraz zniesienie możliwości składania skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego to kolejne zmiany budzące mieszane reakcje wśród ekspertów.

AI napisała pozew, ale przegrała przed sądem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił powództwo prezesa firmy, który korzystał z pomocy sztucznej inteligencji do sporządzenia pozwu i pism procesowych. Decyzja sądu podkreśla ryzyko związane z wykorzystywaniem AI bez konsultacji z prawnikiem, szczególnie gdy odpowiedzi generowane przez algorytmy okazują się niewystarczająco wiarygodne czy dostosowane do polskich przepisów prawnych.

Szpitale bez pediatrii. Leczenie dzieci się nie opłaca

Szpitalne oddziały pediatryczne są masowo zamykane z powodu nieopłacalności ekonomicznej i malejącej liczby urodzeń. Eksperci medyczni wskazują, że demograficzne zmiany i rozwój szczepień przeciwko rotawirusom zmniejszają potrzebę utrzymywania tak dużej liczby pediatrycznych łóżek. Z czasem rodzice przyzwyczajają się do konieczności dalszych dojazdów do szpitali o wyższym stopniu specjalizacji w leczeniu dzieci.