Ułatwienia w budowie małych domów do kosza czy do poprawki?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wycofało się z planowanych zmian dotyczących budowy domów do 70 mkw., co według ekspertów jest błędem. Związek Powiatów Polskich ostrzega, że obecne uproszczenia mogą prowadzić do wzrostu samowoli budowlanych, za które w pełni odpowiedzialni są inwestorzy. Argumentują, że budowa takich domów powinna powrócić pod kontrolę urzędów.

NBP stawia się ponad prawem?

Prezes NBP publikuje roczne wynagrodzenia kadry kierowniczej, ale odmawia udzielania bieżących informacji na temat zarobków w trybie informacji publicznej. Eksperci z DGP wskazują, że taka praktyka jest niewłaściwa, a NBP powinien dostarczyć szczegóły dotyczące zarobków na wniosek obywateli, z uwzględnieniem ochrony prywatności wrażliwych danych.

Położne trafiają na bezrobocie

Malejąca liczba urodzeń i likwidacja oddziałów położniczych sprawiają, że co trzecia położna pozostaje bez pracy. Zawód, który kiedyś zapewniał prestiż i dobre zarobki, teraz boryka się z trudnościami, a organizacje zawodowe apelują o ograniczenie naboru na studia położnicze. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozwiązaniami, które mają na nowo zorganizować opiekę okołoporodową.