Sprawa dotyczyła gminy, która – wspólnie z innymi gminami – uczestniczyła w projekcie dotyczącym rozwoju turystyki wodnej. W ramach projektu gminy wspólnie nabyły statek turystyczny, który następnie nieodpłatnie przekazały do użytkowania specjalnie utworzonemu stowarzyszeniu.

Stowarzyszenie, jako odrębny podmiot, organizowało odpłatne rejsy. Gmina nie osiągała z tego tytułu żadnych przychodów. Po zakończeniu realizacji projektu zniesiono współwłasność statku, w wyniku czego inna gmina stała się jego wyłącznym właścicielem.

Gmina twierdziła, że zniesienie współwłasności statku nie stanowiło działalności gospodarczej. Jak podkreśliła, jej aktywność była związana z realizacją jej zadań własnych w zakresie turystyki i promocji regionu. Dlatego – zdaniem gminy – na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie występowała ona w charakterze podatnika.

Gmina działa w ramach turystyki jako podatnik VAT?

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wskazał, że statek turystyczny ze względu na swój charakter może służyć działalności gospodarczej. Dodał, że fakt, iż był on wykorzystywany przez stowarzyszenie do takiej działalności, oznacza, że gmina niejako w niej uczestniczyła. Wobec tego organ podatkowy uznał, że zniesienie współwłasności statku stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Gmina nie prowadziła działalności gospodarczej w zakresie turystyki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. akt I SA/Go 231/22) przyznał rację gminie. Orzekł, że nie działała ona jako podatnik VAT, ponieważ jej aktywność mieściła się w zakresie zadań własnych wykonywanych jako organ władzy publicznej.

Wskazał, że statek był przez nią wykorzystywany do celów publicznych, a nie komercyjnych. Zwrócił ponadto uwagę, że zniesienie współwłasności miało jednorazowy charakter, więc nie można mówić o działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Wykorzystanie statku przez stowarzyszenie nie ma znaczenia

Naczelny Sąd Administracyjny również stwierdził, że zniesienie współwłasności statku przez gminę nie było opodatkowane VAT. Sędzia Janusz Zubrzycki podkreślił, że gmina nie czerpała żadnych przychodów, nie prowadziła działalności o charakterze ciągłym, nie podejmowała działań marketingowych i nie działała na rynku w sposób konkurencyjny wobec innych podmiotów.

- Fakt, że statek został nieodpłatnie przekazany przez współwłaścicieli, którzy nie wykorzystywali go do działalności gospodarczej, podmiotowi prowadzącemu taką działalność, pozostaje bez wpływu na samą czynność zniesienia współwłasności – podkreślił sędzia Zubrzycki.

Wyrok NSA z 5 listopada 2025 r., sygn. akt I FSK 1885/22