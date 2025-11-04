Sądy administracyjne wciąż czekają na prawdziwe zmiany

Z najnowszą nowelizacją prawa administracyjnego wkraczają istotne zmiany, które obiecują uproszczenie procedury. Nowe przepisy eliminują konieczność dostarczania wydruków wielu dokumentów, co ma na celu ograniczenie formalizmu. Wprowadzona zostaje również możliwość korzystania z instytucji przyjaciela sądu, jednak obawy dotyczące wydłużenia postępowań nie ustępują.

Absolwenci szkół średnich ratują ministerstwa przed paraliżem

Braki kadrowe w administracji publicznej sprawiają, że wykształcenie średnie staje się wystarczające do objęcia stanowisk urzędniczych. Rosnąca liczba ofert pracy z niższymi wymaganiami wywołuje dyskusje na temat obniżenia standardów rekrutacji w instytucjach publicznych oraz wpływu tego trendu na jakość wykonywanych obowiązków.

Rząd ureguluje tokeny

Pracownicy mogą otrzymywać część wynagrodzenia w formie tokenów cyfrowych, ale resort rodziny planuje doprecyzować zasady takiego świadczenia. Podstawowym wymogiem pozostaje wypłata pensji w formie pieniężnej, a wszelkie odstępstwa od tej formy mają być ściśle regulowane, aby zapobiegać nielegalnym praktykom i zapewnić stabilność finansową pracowników.