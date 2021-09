Co do zasady świadczenie wychowawcze jest przyznawane jednemu z rodziców dziecka w wysokości 500 zł. Jednak od tej reguły jest wyjątek zawarty w art. 5 ust. 2a ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2047 ze zm.). Przepis ten stanowi, że jeśli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców – rozwiedzionych, żyjących w separacji lub rozłączeniu – sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, to wtedy każde z nich otrzymuje połowę świadczenia, czyli po 250 zł. Tyle że, jak zwraca uwagę RPD, w praktyce stosowanie tego przepisu spowodowało problemy i wywołało rozbieżności w wyrokach WSA, które doprowadziły do powstania dwóch linii orzeczniczych.