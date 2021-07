Wniosek o 500 plus do końca miesiąca, to świadczenie z wyrównaniem

Wniosek o 500 plus do końca miesiąca, to świadczenie z wyrównaniem

Wejście w życie nowych przepisów jest planowane na 1 stycznia 2022 r., przy czym gminy będą jeszcze do 31 maja przyszłego roku wypłacać pieniądze na dzieci przyznane na obecny okres świadczeniowy, który zaczął się 1 czerwca. To one będą też kontynuować postępowania w sprawie świadczeń, w których wnioski zostały lub zostaną złożone przed 31 grudnia 2021 r. Na pokrycie kosztów ich obsługi dostaną w przyszłym roku dotację, ale w niższej wysokości, bo zamiast dotychczasowego 0,85 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń, będzie to 0,33 proc.

Natomiast ZUS będzie rozpatrywał wszystkie wnioski składane po 1 stycznia następnego roku na obecny okres świadczeniowy, a od 1 lutego zacznie przyjmować te dotyczące nowego okresu – 2022/2023. Co istotne, z nowych przepisów wynika, że jeśli rodzic do 31 maja danego roku nie przekaże zakładowi za pomocą swojego profilu w PUE ZUS informacji o zmianach – w stosunku do tych zawartych we wcześniejszym wniosku – które mają wpływ na utratę lub zmianę prawa do świadczenia, to 500+ będzie mu z urzędu przyznane na kolejne 12 miesięcy.

– Dla wielu rodziców będzie to dużym ułatwieniem, bo nie będą musieli co roku składać wniosków o przyznanie świadczeń – mówi Piotr Spiżewski, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. Zwraca przy tym uwagę, że to rozwiązanie zacznie obowiązywać od 2023 r.

Choć nowe przepisy zakładają, że wypłata świadczeń ma co do zasady być zadaniem ZUS, to w określonych sytuacjach w ten proces będzie włączony ośrodek pomocy społecznej (OPS). Chodzi o przypadki marnotrawienia przez rodziców pieniędzy na dzieci. Jeśli pojawią się wątpliwości co do tego, czy wydają je zgodnie z przeznaczeniem, to zakład będzie mógł wystąpić do dyrektora OPS o przeprowadzenie u takich osób rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeśli podejrzenia się potwierdzą, wówczas ZUS powiadomi rodzica, że będzie przekazywał 500+ na konto ośrodka, a ten będzie wypłacał świadczenia w formie rzeczowej lub usługowej, a więc tak, jak odbywa się to na podstawie obowiązujących przepisów.