"To jest dobry dzień dla polskich rodzin. (...) Inwestowanie w rodzinę to jest inwestycja w przyszłość, dlatego tak, jak zostało to zaplanowane, wszystkie programy społeczne – wspierające rodziny z małymi dziećmi, seniorów, cała polityka prorodzinna – będą w pełnym zakresie finansowane" - mówiła na antenie TVP Info minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, zapytana o uchwalony przez Sejm budżet na 2021 rok i programy społeczne resortu.

"W żadnej mierze sytuacja gospodarcza nie przekłada się na to, abyśmy obniżyli to finasowanie. Te środki mają też posłużyć do tego, aby trafiły do polskiej gospodarki i aby mogła ona wracać na te tory sprzed pandemii" – wyjaśniła. "Dobre inwestowanie w polskie rodziny jest dla nas priorytetem" – podkreśliła minister.

Maląg odniosła się też do pytania, czy są planowane zmiany np. w programie Rodzina 500+. "Nie ma takich pomysłów, abyśmy mieli zasady programu Rodzina 500+ zmieniać. Budżet na rok 2021 jest zabezpieczony" - poinformowała. Jak przypomniała, w tym trudnym czasie jest to dodatkowe wsparcie dla rodzin.

Sejm uchwalił w czwartek ustawę budżetową na 2021 r. z deficytem na koniec roku w wysokości 82,3 mld zł. Wcześniej, przy sprzeciwie opozycji, zaakceptowany został wniosek klubu PiS, by łącznie głosować poprawki, przyjęcie których rekomendowała Komisja Finansów Publicznych, a następnie łącznie głosować poprawki i wnioski mniejszości, o odrzucenie których wnioskowała komisja.

W związku z takim rozstrzygnięciem, choć poprawek i wniosków mniejszości było łącznie ponad 800, w sprawie przyszłorocznej ustawy budżetowej odbyły się ostatecznie cztery głosowania. Nie przyjęto w głosowaniu wniosku KO o odrzucenie projektu budżetu w całości, przyjętych zostało kilkanaście poprawek zgłoszonych przez posłów PiS, odrzucone zostały wnioski mniejszości, a w ostatnim głosowaniu za uchwaleniem budżetu na 2021 r. zagłosowało 234 posłów, przeciw było 220, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.