Według sondażu Ipsos tzw. late poll: w wyborach do sejmików wojewódzkich 33 proc. głosów zdobył PiS; 26,7 proc. - Koalicja Obywatelska; 13,6 - PSL; 6,6 proc. - SLD; 5,9 proc. - Kukiz'15; a 5,8 proc. - Bezpartyjni Samorządowcy.

Prezydent pogratulował wszystkim, którzy zwyciężyli w wyborach samorządowych.

"Kampania wyborcza jest zazwyczaj czymś, co kosztuje wiele energii, napięcia, nerwów, więc gratuluję tym, którzy zwyciężyli, ale przede wszystkim dziękuję wszystkim moim rodakom, którzy poszli do wyborów" - powiedział Duda.

Prezydent zaznaczył, że "frekwencja była jak na dotychczasowe standardy wyborów samorządowych bardzo wysoka" i podkreślił, że cieszy go to. Wyraził nadzieję, że frekwencja będzie stale wzrastać w kolejnych wyborach, co jego zdaniem, będzie świadczyło o tym, że społeczeństwo polskie jest coraz bardziej "dojrzałe", a demokracja umacnia się.

Pytany o "brutalność" kampanii prezydent stwierdził, że w niektórych miejscach była ona brutalna, a w innych nie.

"Ja zawsze namawiam do tego, żeby prowadzić kampanię w sposób kulturalny, z wzajemnym szacunkiem" - powiedział Duda.

Pytany o wygraną w pierwszej turze kandydatów Koalicji Obywatelskiej: Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenta Warszawy i Hanny Zdanowskiej w wyborach prezydenta Łodzi, prezydent wyraził nadzieję, że będą oni realizować swoje zapowiedzi wyborcze. (PAP)

autor: Mateusz Roszak