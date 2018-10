Według niedzielnego sondażu IPSOS Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze wyborów na prezydenta stolicy z wynikiem 54,1 proc. Drugie miejsce - według sondażu - zajął kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki z wynikiem 30,9 proc.

W poniedziałek rano Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Warszawy przy stacji metra Politechnika. Częstował ich kawą i pączkami.

Wcześniej na krótkim briefingu dla prasy podziękował warszawiankom i warszawiakom za ich "olbrzymią mobilizację" w niedzielę. "Takiej frekwencji nie było w Warszawie od dawna. Oczywiście czekamy na potwierdzenie wyników oficjalnych, wtedy będziemy dopiero mogli się do nich ustosunkować. Miejmy nadzieję, że te wyniki będą już dzisiaj" - dodał poseł Platformy.

Jego zdaniem wyniki niedzielnych wyborów świadczą o tym, że "warszawiacy zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest ich głos". Trzaskowski dziękował kandydatom Koalicji Obywatelskiej na radnych. "Czekamy też na wyniki dotyczące Rady Warszawy i na wyniki dzielnicowe, dlatego że przecież prezydent nie jest sam - rządzi ze wsparciem rady miasta. Rady dzielnic też mają tutaj niesamowicie ważną rolę do odegrania, zwłaszcza że - tak jak mówiłem - moja filozofia mówiąca o tym, że trzeba Warszawą zarządzać z poziomu dzielnicy czy ulicy, jest dalej aktualna" - zaznaczył przyszły prezydent stolicy.

Trzaskowski zadeklarował, że po ukonstytuowaniu się nowej rady miasta będzie zajmował się wcielaniem w życie swoich propozycji programowych, zwłaszcza tych dotyczących jakości życia mieszkańców. "Zaczynamy od darmowych żłobków dla wszystkich warszawiaków, a później będziemy przygotowywali kolejne decyzje po to, żeby one mogły być wcielane w życie, zwłaszcza te dotyczące jakości życia - bo zarówno dopłaty do zajęć dodatkowych dla uczniów, czy ten duży pakiet senioralny to są takie decyzje, które można wcielać w życie niemalże od razu" - zaznaczył Trzaskowski. "Bardzo nam zależy nam, żeby pokazać sprawczość" - dodał.

Za wyzwanie uznał też nowe prawo dotyczące zasad sortowania śmieci. Przypomniał też swój postulat wprowadzenia darmowej komunikacji dla uczniów szkół średnich.

Warszawiacy, których Trzaskowski witał rano przy metrze Politechnika, na ogół bardzo pozytywnie reagowali na jego obecność. Wielu z nich gratulowało politykowi PO zwycięstwa i życzyło powodzenia na urzędzie prezydenta stolicy. Niektórzy z nich zgłaszali już pierwsze prośby do nowego włodarza miasta. Część z nich dotyczyła funkcjonowania straży miejskiej.

Trzaskowski podkreślał, że straż jest potrzebna. "Na przykład jak ktoś pali plastykiem w kominku i ktoś zwraca na to uwagę, to straż powinna być tam w pięć minut, a być może w innych sytuacjach nie powinna być aż tak niesamowicie aktywna" - dodał polityk.

Jedna ze starszych mieszkanek miasta skarżyła się z kolei na starą kostkę, którą wybrukowana jest cześć ulic na placu Zbawiciela. Mówiła, że osobie, która porusza się o kulach, trudno jest chodzić po takiej, często bardzo śliskiej nawierzchni. Trzaskowski obiecał, że przyjrzy się temu problemowi.