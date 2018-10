Z informacji uzyskanych w poniedziałek rano przez PAP w miejskich komisjach wyborczych wynika, że żadna z nich nie uzyskała jeszcze danych ze wszystkich obwodów. Cząstkowe wyniki oparte są na danych - w zależności od miasta - z ok. 50-95 proc. obwodów. W najbardziej zaawansowanych w liczeniu głosów miejskich komisjach brakuje jeszcze 2-4 protokołów. Własne wyliczenia, oparte na informacjach członków obwodowych komisji, podają natomiast niektóre sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów.

Według cząstkowych danych, dotychczasowi prezydenci wygrali w pierwszej turze w: Katowicach (Marcin Krupa), Częstochowie (Krzysztof Matyjszczyk), Gliwicach (Zygmunt Frankiewicz, z ok. 73-procentowym poparciem), Tychach (Andrzej Dziuba, ponad 70 proc. głosów), Sosnowcu (Arkadiusz Chęciński), Rybniku (Piotr Kuczera), Chorzowie (Andrzej Kotala), Siemianowicach Śląskich (Rafał Piech, z poparciem ponad 80 proc. głosujących), Jaworznie (Paweł Silbert), Będzinie (Łukasz Komoniewski), Piekarach Śląskich (Sława Umińska-Duraj), Wodzisławiu Śląskim (Mieczysław Kieca). Burmistrzem Czeladzi pozostanie Zbigniew Szaleniec.

Nie wiadomo jeszcze, czy do drugiej tury dojdzie w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie ok. 50 proc. głosów uzyskała urzędująca prezydent Anna Hetman. Po 9. rano komisja w tym mieście czekała jeszcze na cztery protokoły, potrzebne do zakończenia procesu liczenia głosów. Drugą liczbę głosów uzyskał tam Łukasz Kasza z PiS.

W Dąbrowie Górniczej, gdzie urzędujący prezydent Zbigniew Podraza nie ubiegał się o reelekcję, w drugiej turze prawdopodobnie zmierzą się Marcin Bazylak z SLD Lewica Razem i Robert Warwas z PiS. W Mysłowicach urzędujący prezydent Edward Lasok nie przeszedł do drugiej tury, w której będą rywalizować bezpartyjny Dariusz Wójtowicz oraz Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej.

W innych większych miastach regionu obecni prezydenci z reguły zdobyli najwyższą liczbę głosów, przechodząc do drugiej tury. W Rudzie Śląskiej urzędująca, bezpartyjna Grażyna Dziedzic prawdopodobnie zmierzy się z kandydatem PiS Markiem Wesołym lub Aleksandrą Skowronek z Koalicji Obywatelskiej. W Zabrzu druga tura odbędzie się prawdopodobnie z udziałem urzędującej prezydent, bezpartyjnej Małgorzaty Mańki-Szulik i Agnieszki Rupniewskej z Koalicji Obywatelskiej.

W Bytomiu w drugiej turze zmierzą się obecny prezydent Damian Bartyla, ubiegający się o reelekcję w listy lokalnego komitetu, oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej Mariusz Wołosz, który ocenił w portalu społecznościowym, że prawdopodobnie wygrał pierwszą turę. To na razie niepotwierdzone informacje, oparte na częściowych danych. Ok. 9. Miejska Komisja Wyborcza miała dopiero około połowę protokołów.

W Świętochłowicach Dawid Kostempski (Koalicja Obywatelska) zmierzy się z prawdopodobnie z Danielem Begerem (komitet stowarzyszenia Przyjazne Świętochłowice). Trzecią kandydatką była Sonia Kwaśny (komitet Ruch Ślązaków – Świętochłowice). W poniedziałek rano miejska komisja wyborcza w tym mieście miała już niemal wszystkie protokoły z obwodów, jednak ich weryfikacja może jeszcze potrwać kilka godzin.

Bardzo zbliżone wyniki - w granicach 26-27 proc. poparcia - uzyskali dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów w wyborach w Raciborzu. Są to obecny prezydent Mirosław Lenk z PO, który startował z lity komitetu „Razem dla Raciborza i Mirosław Lenk” i Dariusz Polowy (komitet „Dariusz Polowy – Racibórz może być wielki”). Niewiele niższe poparcie, na poziomie ok. 24 proc., uzyskał Michał Fita, startujący z listy lokalnego komitetu.

„Czekamy jeszcze na wyniki z czerech komisji obwodowych i trudno na razie wskazać, który z tych dwóch kandydatów – Lenk czy Polowy - uzyska wyższe poparcie w pierwszej turze” - powiedział po 9. rano PAP przedstawiciel miejskiej Komisji Wyborczej.

W Zawierciu obecny prezydent Witold Grim prawdopodobnie będzie rywalizować w drugiej turze - jak wskazują cząstkowe dane - z Łukaszem Konarskim z komitetu "Konarski - Zawierciańska odnowa". W Żorach najwięcej głosów - jak wskazują cząstkowe dane - uzyskał obecny prezydent Waldemar Socha, który w drugiej turze zmierzy się prawdopodobnie z Anną Gaszką z komitetu Żorskiej Samorządności.