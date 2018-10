Decyzja o przejęciu Lotosu przez PKN Orlen to klasyczny przykład, symbol polityki PiS, czyli przejąć, zawłaszczyć, zdominować tak, by zarządzać firmą z Nowogrodzkiej - ocenił w środę lider PO Grzegorz Schetyna. Wezwał do obrony spółki tak, by pozostała na Pomorzu.