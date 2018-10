Portal powstał we współpracy z grupami ekspertów z Ministerstwa Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej(NASK), które w ramach krajowego systemu bezpieczeństwa funkcjonują jako tzw. CSIRT (Computer Security Incident Response Team) poziomu krajowego.

"Nie jest tajemnicą, że okres przedwyborczy jest czasem, w którym takie zjawiska jak dezinformacja czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji się nasilają. Dlatego stworzyliśmy stronę, która podpowie obywatelom, jak na takie zjawiska reagować" - ocenił minister cyfryzacji Marek Zagórski, który jest inicjatorem powstania portalu oraz towarzyszącej mu akcji informacyjnej.

Portal pełni przede wszystkim rolę informacyjną i edukacyjną. Na stronie: www.bezpiecznewybory.pl można się np. dowiedzieć, jak działają trolle, czyli osoby, które celowo powodują konflikty wokół określonych osób lub problemów, aby wzbudzić emocje i prowokować agresję.

"Warto zachować chłodną głowę. Emocjonalny wpis, cięta riposta, niepotrzebne ostre słowo – to mogą być reakcje, o które chodzi prowokatorowi. Nie dawajmy się podpuszczać i manipulować" - przestrzegł Juliusz Brzostek, dyrektor Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa w NASK. Doradza on, by zastanowić się przed podaniem dalej sensacyjnie brzmiącej informacji.

"Przed udostępnieniem wpisu warto zadać sobie kilka pytań: Czy we wpisie jest podane źródło newsa? Jeśli tak, to czy znamy serwis, na który powołuje się autor? Czy o danym wydarzeniu mówią również inne wiarygodne źródła? Czy wpis podaje autora tekstu? Czy można sprawdzić jego inne publikacje. W razie wątpliwości lepiej na wszelki wypadek nie przekazywać postu" - uważa ekspert.

Portal www.bezpiecznewybory.pl zawiera też m.in. instrukcję, jak dokonać zgłoszenia do administratorów serwisów społecznościowych, jeśli natrafi się na fałszywe informacje.

Jak wskazuje resort cyfryzacji, zagrożenie oszustwem, dezinformacją lub podszywanie się pod cudzą tożsamość można także zgłaszać na adresy wskazane na portalu Bezpieczne Wybory. Zgłaszane incydenty w sieci i możliwe cyberzagrożenia ocenią eksperci zespołu CERT Polska w NASK oraz trzech zespołów CSIRT (Computer Security Incident Response Team) poziomu krajowego – działających w MON, ABW i NASK.

Zdaniem MC, choć kampania wyborcza to okres, kiedy warto szczególnie zwrócić uwagę na zagrożenia w internecie, to problem nadużyć w sieci występuje cały czas. Dlatego działania na rzecz edukacji internautów i przeciwdziałania manipulacjom w sieci będą kontynuowane po wyborach samorządowych.