Spychalski był pytany, czy w środę prezydent Andrzej Duda powoła nowych sędziów Sądu Najwyższego na podstawie trzech uchwał KRS, które trafiły do Kancelarii Prezydenta w poniedziałek. "Nie zaprzeczam. Jest to możliwe" - odpowiedział Spychalski.

Na pytanie, jak ewentualne powołanie sędziów SN przez prezydenta koresponduje z postanowieniami Naczelnego Sądu Administracyjnego o zabezpieczeniu postępowań dot. nominacji nowych sędziów SN, odpowiedział: "powoływanie sędziów jest wyłączną kompetencją prezydenta".

Przed południem "Dziennik Gazeta Prawna" podał, że najprawdopodobniej w środę prezydent Andrzej Duda nominuje kolejnych sędziów Sądu Najwyższego. Gazeta powołała się na informacje uzyskane od jednego z uczestników postępowania, który ma zostać powołany do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. "DGP" wskazał zarazem, że jeśli tak się stanie, będzie to oznaczało, że postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego o zabezpieczeniu konkursu do SN nie odniosło skutku.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego SN - do obsadzenia były 44 stanowiska sędziowskie. Ostatecznie KRS rozpatrywała ponad 180 kandydatur zgłoszonych na te stanowiska.

Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Izbie Cywilnej oraz Izbie Karnej. Rada wyłoniła: 12 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej, 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.

Na początku września przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie wniosku o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. 20 września prezydent powołał 10 osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN.

We wrześniu Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał - w zaskarżonych częściach - wykonanie uchwał KRS odnoszących się do powołania sędziów Sądu Najwyższego do Izb Karnej, Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wnioski złożyli w NSA kandydaci na sędziów SN, którzy w końcu sierpnia nie uzyskali rekomendacji KRS.