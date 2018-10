"Układy, sitwy, kamaryle to jest właśnie to z czym teraz walczymy i najbardziej wyrazistym elementem tej walki jest walka z patologiami w systemie podatkowym, jest walka z mafiami VAT-owskimi. My tę walkę - szanowni państwo - wygrywamy" - podkreślił Morawiecki.

"Pokażę to na pewnych liczbach. W 2015 roku VAT do budżetu (...) to 123 mld zł. W przyszłym roku będzie to powyżej 180 mld zł. (...) Zaokrąglijmy, że będzie 60 mld zł więcej, czyli około 50 procent więcej, jest szansa na 50 procent więcej. (...) W czasach naszych poprzedników przez osiem lat (...) wpływy z VAT urosły o 13-14-15 procent przez osiem lat. U nas o 50 procent" - dodał.

Premier powiedział, że dzięki takiemu wzrostowi wpływów z VAT tak zwana luka VAT-owska została niemal domknięta. Przypomniał, że w czasach poprzedniej koalicji luka VAT-owska była szacowana przez Komisję Europejską na 40 mld zł.

"Więc ja chciałem dzisiaj zapytać naszych konkurentów politycznych: gdzie są te pieniądze? Gdzie one się podziały? Gdzie schowane są te pieniądze? Panie Schetyna, panie Kosiniak-Kamysz, gdzie są dzisiaj te pieniądze? Polacy o to pytają i czekają na odpowiedź" - powiedział premier Morawiecki.

autor: Łukasz Pawłowski, Zbidniew Kopeć

