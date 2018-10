Projekt ustawy wprowadzającej na polski rynek podmioty inwestujące w najem nieruchomości – F.I.N.N., na wzór funkcjonujących w Unii Europejskiej podmiotów typu REIT, jest obecnie na etapie prac sejmowych - został skierowany do prac w komisji finansów.

"Prace nad ustawą wprowadzającą F.I.N.N. trwały prawie dwa lata" - przypomniał Barszcz. "Od kiedy premierem został Mateusz Morawiecki, prace znacznie przyspieszyły i dziś mamy tę ustawę o polskich REIT-ach już w Sejmie" - podał koordynator Rady Mieszkalnictwa.

Jak zaznaczył, F.I.N.N. od samego początku były bardzo istotną częścią programu Mieszkanie plus. "To jest kolejny element rządowego programu Mieszkanie plus". "To nie jest tak, że F.I.N.N. mają zastąpić program Mieszkanie plus, są raczej jego uzupełnieniem, ostatnim elementem układanki, który zaplanowaliśmy ponad 2 lata temu. Prace nad tym mechanizmem trwały dość długo ze względu na konieczność uzgodnienia koncepcji między wszystkimi interesariuszami rynku kapitałowego" - podkreślił Mirosław Barszcz.

Ministerstwo Finansów, które odpowiada za projekt, przewiduje, że F.I.N.N. to będzie spółka akcyjna, notowana na giełdzie, która będzie miała przynajmniej 50 mln zł kapitału. Musi uzyskiwać przychody z najmu co najmniej 5 nieruchomości mieszkalnych. Ma też regularnie wypłacać dywidendę.

"Nie przewiduje się, żeby spółka zajmowała się działalnością deweloperską” – tłumaczył w Sejmie Filip Świtała, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów. Jak mówił, dla nowych spółek F.I.N.N. przewidziano stosowanie preferencyjnej, 8,5 proc. stawki podatkowej, ale tylko z dochodów uzyskanych przez nie z najmu nieruchomości mieszkalnych. "Efektywna stawka opodatkowania będzie wynosiła ok. 17 proc." - zaznaczył jednak podsekretarz. Dodał, że stanie się tak, ponieważ "ustawa nie pozwala na odliczenie amortyzacji nieruchomości". "Dlatego w rezultacie efektywna stawka opodatkowania będzie wynosiła ok. 17 proc., ale może się to wahać" - podał.

"W tę spółkę będzie mógł zainwestować inwestor indywidualny, który otrzyma dywidendę nie obciążona podatkiem od dywidend. Będzie on obciążony tylko podatkiem dochodowym od dochodów z najmu nieruchomości" – podkreślał Świtała.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.(PAP)

autor: Mariusz Polit, Łukasz Pawłowski