Łączna liczba Marokańczyków, którzy nielegalnie przedostali się na teren Hiszpanii, jest jednak trudna do ustalenia, gdyż brak precyzyjnych danych o osobach, które wdarły się do hiszpańskich enklaw w Afryce Północnej - Ceuty i Melilli. Dziennik "El Pais" podkreśla, że część Marokańczyków zbiegła z gospodarstw rolnych, na których zostali tymczasowo zatrudnieni do zbioru owoców.

Z szacunków MSW w Madrycie wynika, że tylko między 1 stycznia a 15 września br. do południowych wybrzeży Hiszpanii przypłynęło 33,2 tys. nielegalnych migrantów, wśród których 6433 miało marokańskie obywatelstwo.

Hiszpańskie media przypominają, że kwestia masowo napływających do Hiszpanii Marokańczyków coraz bardziej dzieli Madryt i Rabat. Wskazują na liczne zaniedbania ze strony marokańskiej straży przybrzeżnej. Kiedy służby te nasilają kontrolę wód w Cieśninie Gibraltarskiej, gdy na swoim jachcie spędza urlop król Mohamed VI, co zazwyczaj ma miejsce w sierpniu, wówczas drastycznie spada liczba docierających wodą do Hiszpanii migrantów.

Tymczasem od końca września w Maroku trwają protesty przeciwko zabiciu przez miejscową marynarkę wojenną 19-letniej Marokanki Hayat Belqasem i zranieniu trzech innych pasażerów łodzi motorowej z 17 nielegalnymi migrantami na pokładzie. 25 września jej pilot nie odpowiedział na wezwanie statku patrolowego, który ostatecznie otworzył ogień do jednostki.

Władze w Rabacie poinformowały w poniedziałek, że siedmiu organizatorów tragicznej wyprawy stanie przed marokańskim sądem. W skład grupy przestępczej wchodzi dwóch obywateli Hiszpanii oraz pięciu Marokańczyków.

W latach 2016-2017 Maroko było krajem, którego obywatele najliczniej przypływali do Hiszpanii bez ważnych dokumentów. W 2016 r. dotarło ich tam 3,4 tys., a rok później - już prawie 6 tys.

Dla porównania w 2016 i 2017 r. przypłynęło do Hiszpanii odpowiednio 2,7 tys. i 4,2 tys. obywateli Gwinei, 1 tys. i 2,8 tys. mieszkańców Gambii oraz 1,1 tys. i 3,8 tys. osób z Wybrzeża Kości Słoniowej.

Ze statystyk Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) wynika, że od początku tego roku do Hiszpanii drogą morską lub lądową przedostało się 38 tys. nielegalnych migrantów. Władze w Rabacie twierdzą, że dzięki podjętym przez nie akcjom udaremniono przedostanie się na terytorium Unii Europejskiej około 54 tys. migrantów.

Z Meridy Marcin Zatyka (PAP)