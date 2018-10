Jak podkreślił - "nie ma żadnych dyskusji, nie będzie do wyborów samorządowych, bo one dadzą pierwszy wiarygodny sondaż".źródło: Agencja Gazeta autor zdjęcia: Fot. Dawid Zuchowicz Agencja Gazeta

To, że rozmawiam z liderem PO Grzegorzem Schetyną nie znaczy, że dochodzimy do ustaleń w sprawie koalicji - zapewnił we wtorek szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie ma żadnych dyskusji o koalicji PO-PSL i nie będzie do wyborów samorządowych - podkreślił.