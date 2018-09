Komitet Wojskowy NATO obraduje w sobotę w Warszawie. W piątek wieczorem w uroczystej powitalnej kolacji wziął udział prezydent.

"Samo spotkanie w Warszawie ma związek z obchodami stulecia niepodległości. Obecność prezydenta na inauguracji była potwierdzeniem roli tego najważniejszego wojskowego organu NATO. Komitet jest zaangażowany w realizację postanowień szczytu, które wzmacniają wschodnią flankę" – powiedział PAP szef BBN.

Jak dodał, "udział prezydenta w spotkaniu to także wyraz silnego poparcia dla działań ministra obrony Mariusza Błaszczaka, zwłaszcza w kontekście wzmocnienia pozycji szefa Sztabu Generalnego, co zakłada reforma systemu kierowania i dowodzenia". Projekt ustawy zakładającej zmianę roli Sztabu Generalnego WP jest w trakcie prac sejmowych.

"Prezydent zwracając się do członków Komitetu, podkreślał znaczenie Sojuszu jako organizacji o perspektywie 360 stopni, której struktury muszą być gotowe reagować na wszelkie zagrożenia dla państw członkowskich" – powiedział Soloch.

Zaznaczył, że "wystąpienie prezydenta należy postrzegać także w kontekście ostatnich spotkań w Stanach Zjednoczonych i kwestii zwiększenia obecności amerykańskiej oraz ogólnie obecności wojsk sojuszniczych".

Soloch podkreślił, że dwustronne relacje z USA to część polityki prowadzonej w ramach NATO, są konsultowane z sojusznikami i mają służyć wzmacnianiu NATO jako całości. "Doceniając znaczenie dwustronnych relacji między Polską i Stanami Zjednoczonymi prezydent nie traci z pola widzenia konieczności Sojuszu Północnoatlantyckiego, także w kontekście relacji transatlantyckich" – zapewnił szef BBN.

Poinformował też, że prezydent rozmawiał z szefem Komitetu brytyjskim marszałkiem lotnictwa Sir Stuartem Peachem, którego kandydaturę na to stanowisko popierała również Polska.

KW NATO to najwyższy organ wojskowym Sojuszu. Komitet przekłada wytyczne polityczne na decyzje wojskowe. Szefowie obrony (zwykle są to szefowie sztabów generalnych) doradzają też Radzie Północnoatlantyckiej - najwyższej władzy politycznej Sojuszu.

Formalne spotkania na poziomie szefów obrony odbywają się trzy razy do roku, w tym dwa razy (wiosna, jesień) w kwaterze głównej NATO w Brukseli i raz w wybranej stolicy państwa członkowskiego.

Konferencja Komitetu Wojskowego NATO to okazja dla szefów obrony, szefów sztabów generalnych i państw członkowskich na spotkanie i omówienie ważnych dla Sojuszu spraw. Tym razem obejmują one takie tematy jak gotowość, reagowanie, operacje i ćwiczenia, dostosowanie struktury dowódczej do zadań Sojuszu i współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi. W konferencji uczestniczą naczelny dowódca sojuszniczych sił w Europie (SACEUR) gen. Curtis M. Scaparrotti, naczelny dowódca ds. transformacji (SACT) gen. Andre Lanata i przewodniczący kolegium szefów sztabów sił zbrojnych USA gen. Joseph Dunford.