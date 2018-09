"Nie ma żadnych przeszkód, abyśmy sfinalizowali tę inwestycję w Radomiu, projektowali, wchodzili w przyszłym roku na budowę" - powiedział przedstawiciel resortu inwestycji i rozwoju, który przyjechał do Radomia na zaproszenie Wojciecha Skurkiewicza, kandydata PiS na prezydenta tego miasta.

Wiceminister inwestycji i rozwoju podkreślił, że kwestie mieszkaniowe są niezwykle ważne dla rządu premiera Matusza Mazowieckiego. "W Polsce wciąż mamy ogromny głód mieszkań; brakuje ich ok. 2,5 mln. Wszędzie tam, gdzie realizujemy program, kolejka chętnych na mieszkania dalece przekracza liczbę oddawanych mieszkań" - zauważył Soboń. W jego ocenie jest to dowód na to, że program Mieszkanie Plus ma sens.

W ocenie Skurkiewicza program rządowy jest szansą na rozwój mieszkalnictwa w Radomiu. Według niego przyszły prezydent Radomia musi dokonać "swoistej kwerendy nieruchomości" i wytypować te, które mogłyby być wykorzystane pod budowę w ramach Mieszkania Plus. "Grunty gminy to jedno, ale również możemy korzystać z rezerwuaru gruntów, które są w dyspozycji PKP czy Lasów Państwowych, które są żywo zainteresowane współpracą w ramach programu Mieszkanie Plus" - zauważył Skurkiewicz.

Wiceminister przypomniał, że rząd realizuje go w dwóch wariantach. "Jeden to pomoc dla osób najsłabszych. To są środki wprost na budownictwo komunalne, czynszowe, socjalne. Mamy na to do roku 2025 ponad 6 mld zł z budżetu państwa" - powiedział Soboń. Zachęcał samorządowców, by korzystali z tej formy rozwoju mieszkalnictwa dla najuboższych mieszkańców. "Jednocześnie dajemy ofertę dla tych, którzy już zarabiają jakieś pieniądze, ale jeszcze nie stać ich na własne mieszkanie na rynku. Szacujemy, że to jest nawet 40 proc. polskich rodzin, które nie miały do tej pory żadnego wsparcia ze strony państwa" - podkreślił Soboń.

Wiceminister wspomniał o pomyśle Skurkiewicza dotyczącym budowy lokali mieszkalnych w ramach programu Mieszkanie Plus dla pracowników radomskiej służby zdrowia, m.in. pielęgniarek i lekarzy. Chodzi o to, by dzięki tego rodzaju zachęcie zatrzymać w Radomiu wykwalifikowaną kadrę medyczną, której zaczyna brakować. "Będzie to możliwe, aby znalazły się na to pieniądze, aby ta grupa zawodowa była objęta dopłatami" - zapewnił wiceminister. Zaznaczył, że w przypadku realizacji programu Mieszkanie Plus niezwykle ważna jest dobra współpraca między samorządem a rządem. (PAP)

autor: Ilona Pecka