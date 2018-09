"NYT": zastępca prokuratora generalnego omawiał usunięcie Trumpa ze stanowiska

Rod Rosenstein, zastępca prokuratora generalnego USA, miał w ubiegłym roku zaproponować, by potajemnie nagrywać prezydenta Donalda Trumpa w Białym Domu i zastosować 25. poprawkę do konstytucji USA, aby usunąć Trumpa ze stanowiska - donosi "New York Times".