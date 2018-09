Syria: Pierwsze od lat wybory lokalne, kandydaci głównie z partii Asada

Reżim Baszara al-Asada zorganizował w niedzielę w Syrii pierwsze od wybuchu wojny domowej w 2011 r. wybory samorządowe, a większość kandydatów to członkowie partii rządzącej Baas. Sprawia to, że Syryjczycy podchodzą dość sceptycznie do głosowania.