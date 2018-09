Marszałek Sejmu tłumaczył w lipcu, że zastrzeżeń do protokołu Zgromadzenia Narodowego nie można było przyjąć. Odnosząc się do art. 176 ust. 5 Regulaminu Izby, podkreślił, że "zastrzeżenia mogą być zgłaszane do dyskusji podczas debaty". "Debaty nad orędziem prezydenta nie było" - podkreślił Kuchciński.źródło: ShutterStock