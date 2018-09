Jak przekazała prok. Bialik, prokuratorzy Zespołu Śledczego Nr I Prokuratury Krajowej, w ramach postępowania ws. katastrofy smoleńskiej, przeprowadzili w dniach od 3 do 7 września na terenie lotniska Smoleńsk Północny czynności procesowe. Prokuratorzy dokonali oględzin wraku polskiego samolotu Tu-154M, który 10 kwietnia 2010 r. rozbił się pod Smoleńskiem.

"W czasie wizyty w Federacji Rosyjskiej, w której wzięło udział pięciu prokuratorów Zespołu Śledczego i dwóch techników kryminalistycznych, sporządzono obszerną dokumentację fotograficzną wraku, w tym zdjęcia panoramiczne 360 stopni" - poinformowała prokurator.

Jak informowała wcześniej Prokuratura Krajowa, wyjazd prokuratorów do Smoleńska był wynikiem realizacji wniosków o pomoc prawną kierowanych do Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej, w których zespół śledczy zwracał się m.in. o przeprowadzenie dodatkowych oględzin elementów konstrukcyjnych samolotu.

Rozpoczęciu prac towarzyszyły oświadczenia Komitetu Śledczego, w których podkreślał on, że strona rosyjska nie ma wątpliwości, co do okoliczności tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. W ocenach Komitetu, rozpowszechnionych przez media rosyjskie, mowa jest o ustaleniach z raportu Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK) w sprawie przyczyn katastrofy. Komitet Śledczy powtórzył ponownie, że ze względu na prowadzoną w Rosji sprawę karną nie jest możliwe zwrócenie Polsce szczątków samolotu Tu-154M.

Wrak Tu-154M od ponad ośmiu lat znajduje się na płycie lotniska w Smoleńsku. Władze Rosji twierdzą, że nie mogą przekazać go Polsce, dopóki nie zakończą swojego śledztwa. Przedstawiciele polskich władz wielokrotnie poruszali kwestię zwrotu samolotu w rozmowach ze stroną rosyjską.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.