San Marino może zwrócić się do MFW o pomoc finansową

Władze San Marino rozważają możliwość zwrócenia się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego z prośbą o pożyczkę w wysokości do 300 milionów euro, by wzmocnić obciążony złymi długami system bankowy - podał w piątek Reuters powołując się na dwa anonimowe źródła.