Świętokrzyskie: Akt oskarżenia ws. przetwarzania i wprowadzania do obrotu narkotyków

Do Sądu Okręgowego w Kielcach trafił akt oskarżenia wobec czterech mężczyzn w wieku od 20 do 62 lat, podejrzanych o m.in. przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu narkotyków – poinformowała w piątkowym komunikacie Prokuratura Krajowa.