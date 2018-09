"Wierzymy bardzo mocno w oddolną aktywność, pobudzenie narodu polskiego, bo to jest nasze pragnienie najszersze, właśnie by szerokie rzesze Polaków angażowały się w życie publiczne, społeczne" - powiedział premier w Telewizji Republika. Zaznaczył, że jego zdaniem "warto, by tę aktywność poszerzyć".

Zapytany, jak zapewnić uczciwe wybory samorządowe, szef rządu odpowiedział: "Będziemy na pewno, mam nadzieję, że ze wsparciem wszystkich ludzi dobrej woli kontrolować, by przebieg wyborów nie był taki jak cztery lata temu, z tymi cudami przy urnach w niektórych powiatach (...) Zależy nam na uczciwych wyborach".

"Jestem gorącym zwolennikiem tego, co mam nadzieję uda nam się wdrożyć na wybory parlamentarne, mianowicie, by były jednak kamery, by nie było żadnych wątpliwości, że chcemy uczciwych wyborów" - dodał szef rządu.