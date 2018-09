Posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus opublikowała w mediach społecznościowych film pochodzący z profilu wolne-media.pl, na którym widać, jak podczas sobotnich obchodów Dnia Weterana na placu Piłsudskiego w Warszawie spoliczkowano jedną z protestujących. Na placu zgromadziła się grupa demonstrantów, którzy krzyczeli hasło "konstytucja". W pewnym momencie do barierek, przy których stali, podeszła kobieta i spoliczkowała jedną z protestujących, mówiąc: "zamknij się, głupia babo". Na nagraniu widać, jak zgromadzone osoby proszą o interwencję Żandarmerii Wojskowej.

Posłanka za pośrednictwem Twittera zwróciła się w tej sprawie do szefa MSWiA, powołując na art. 217 kodeksu karnego. "Osoba, która uderza lub w inny sposób narusza nietykalność cielesną drugiego człowieka, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do 1 roku" - napisała posłanka. "@jbrudzinski ma Pan do zidentyfikowania zwolenniczkę dobrej zmiany" - dodała.

W odpowiedzi szef MSWiA potępił "agresję fizyczną", jednak wskazał też na wcześniejsze agresywne zachowanie protestującej. "Absolutnie potępiam spoliczkowanie zakłócającej (po raz kolejny) uroczystości państwowe agresywnej Pani. Osoba która uderzyła przedstawicielkę #ObywateliRP została wylegitymowana przez @PolskaPolicja. Odpowiedzią na agresję werbalną nie może być agresja fizyczna" - napisał na Twitterze Joachim Brudziński.