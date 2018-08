"Przynajmniej dwa strzały zostały oddane podczas starcia grup, liczacych po trzech młodych mężczyzn" - poinformował rzecznik policji w Toronto Rob Johnson. Dodał, że w czasie ucieczki ludzi z centrum kilka osób zostało lekko poszkodowanych. Sprawcy strzelaniny są poszukiwani.

Incydent miał miejsce krótko przed godziną 15:00 czasu lokalnego. Centrum

Yorkdale, jedno z największych w kraju, zostało zamknięte i ma zostać ponownie otwarte w piątek rano.

Pod koniec lipca w Toronto uzbrojony w broń palną mężczyzna otworzył ogień do przechodniów i gości restauracji w dzielnicy zwanej Greektown, zabijając dwie osoby - 18-letnią dziewcznę i 10-letnią dziewczynkę i raniąc 13. Napastnik zmarł od ran postrzałowych. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie (IS), jednak według lokalnej policji nie ma dowodów na to, by rzeczywiście tak było.(PAP)