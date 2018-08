W ramach sprawdzianu gotowości armii przeprowadzonych zostanie w dniach 20-25 sierpnia łącznie 16 specjalistycznych ćwiczeń. Wezmą w nich udział zgrupowania dwóch wspomnianych okręgów wojskowych, a także jednostki sił powietrznodesantowych oraz lotnictwa wojskowego i transportowego.

Na poligonie czebarkulskim w obwodzie czelabińskim na Uralu ćwiczy we wtorek ponad 6 tys. czołgistów. Wykorzystują ponad tysiąc jednostek sprzętu.

Również we wtorek kilkanaście myśliwców Su-35 - a także bombowce Su-34 - zostało przerzuconych z lotnisk w Kraju Chabarowskim na Dalekim Wschodzie na Syberię - do Buriacji i Kraju Zabajkalskiego. W trakcie przelotu na dystansie ponad 2 tys. kilometrów samoloty miały wykonywać zadania w parach i kluczach.

Sprawdzian gotowości sił odbywa się we wtorek w trzech zgrupowaniach wojsk powietrznodesantowych z Uljanowska, Buriacji i Kraju Nadmorskiego. Uczestniczy w sprawdzianie także Flota Pacyfiku, która ćwiczy na poligonach w Kraju Nadmorskim i na Kamczatce. Grupę okrętów skierowano na Morze Ochockie. Małe jednostki do zwalczania okrętów podwodnych i kutry rakietowe wyszły w Morze Japońskie.

Centralny Okręg Wojskowy obejmuje Powołże, Ural i Zachodnią Syberię. Jego dowództwo znajduje się w Jekaterynburgu. Wschodni Okręg Wojskowy ze sztabem w Chabarowsku obejmuje regiony leżące dalej na wschód - część Syberii i Daleki Wschód.

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu powiedział w poniedziałek, że podczas niezapowiedzianego sprawdzianu gotowości sił zbrojnych główny akcent położono na przygotowanie żołnierzy do wykonywania wyznaczonych zadań i na przerzucanie organów dowództwa wojskowego w określonym czasie.

Sprawdzian ma być przygotowaniem do ćwiczeń Wostok-2018 (Wschód-2018), które rozpoczną się 11 września na poligonie Cugoł w Kraju Zabajkalskim. Szojgu ocenił, że wrześniowe ćwiczenia będą "największymi od czasu manewrów Zapad-81, o bezprecedensowej skali" pod względem zasięgu przestrzennego i liczby zaangażowanych sił.

Tymczasem również 11 września rozpocznie się we Władywostoku doroczne Wschodnie Forum Gospodarcze, którego gościem ma być premier Japonii Shinzo Abe. Dziennik "Kommiersant" napisał we wtorek, że informacje o dwóch dużych ćwiczeniach, jakie Rosja przeprowadza na Dalekim Wschodzie w odstępie zaledwie kilku tygodni, wzbudziły nerwową reakcję w Tokio.

Abe od 2016 roku stara się na Wschodnim Forum Ekonomicznym promować inicjatywy współpracy gospodarczej Rosji i Japonii na spornych Wyspach Kurylskich. W jego intencji w przyszłości stworzyłyby one podstawę do uregulowania sporu terytorialnego, z powodu którego Moskwa i Tokio do tej pory nie podpisały traktatu pokojowego po II wojnie światowej. Jednak inicjatywy te na razie nie doprowadziły do przełomu.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)