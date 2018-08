Jak informuje IMGW, ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewidywane są niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, powodujące duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia. Zalecana jest duża ostrożność. Należy śledzić komunikaty i pogodę oraz przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem wydano dla województw: zachodniopomorskiego (z wyjątkiem północnej części), południowej części pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego (na północy), świętokrzyskiego, małopolskiego (część północna) i wschodniej części warmińsko-mazurskiego.

W województwach objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia temperatury maksymalne w dzień mogą wynieść od 28 do 35 stopni. W nocy termometry mogą wskazywać od 16 do 22 st.

We wschodniej części województwa lubelskiego obowiązuje pierwszy stopień. Tam w dzień temperatura może wynieść od 29 do 31 st., a w nocy od 16 do 19 st.