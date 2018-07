Za przyjęciem noweli było 82 senatorów, 3 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Według autorów projektu aktualny przepis (art. 5 ust. 1 prawa prasowego), który stanowi, że: "każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie", pozbawia prawa do udzielania informacji osoby przebywające w Polsce, a niebędące obywatelami polskimi, a także osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Zgodnie z treścią nowelizacji z punktu wykreślono słowo "obywatel" przez co punkt uzyska brzmienie: "Każdy, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie". Dzięki tej zmianie, przepis ten będzie w pełni zgodny z konstytucją, a każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz podmiot nieposiadający osobowości prawnej będą mieli ustawowo zagwarantowane prawo udzielania informacji prasie.

Nowela zakłada także zmiany w art. 13 w ust. 2–4, gdzie wyrazy "danych osobowych i wizerunku" zastępuje się wyrazami "wizerunku i innych danych osobowych". Jak podkreślił przedstawiciel biura legislacyjnego zmiana ta dostosowuje ustawę do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Nowela wprowadza także zmianę w art. 16 ust. 1, który ma brzmieć: "Dziennikarz jest zwolniony od zachowania tajemnicy zawodowej, w razie gdy informacja, materiał prasowy, list do redakcji lub inny materiał o tym charakterze dotyczy przestępstwa określonego w art. 240 paragraf 1 Kodeksu karnego (niezawiadomienie o czynie zabronionym - PAP) albo autor lub osoba przekazująca taki materiał wyłącznie do wiadomości dziennikarza wyrazi zgodę na ujawnienie jej nazwiska lub tego materiału".

Celem zmiany jest przywołanie w art. 16 ust. 1 obowiązującego przepisu, czyli art. 240 paragraf 1 Kk z 6 czerwca 1997 r., zamiast art. 254 Kodeksu karnego z 1969 r.

Trzecia proponowana zmiana obejmuje art. 37a, który mówi: "W razie skazania za przestępstwo popełnione przez opublikowanie materiału prasowego, sąd może orzec jako karę dodatkową przepadek materiału prasowego". Zmiana polega na dostosowaniu artykułu do aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych – obecnie nie stosuje się już kar dodatkowych, lecz środki karne (m.in. pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej).

Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.(PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska