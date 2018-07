Anonimowi Narkomani to międzynarodowa wspólnota, która podobnie jak np. organizacje anonimowych alkoholików przy pomocy programu 12 kroków i regularnych spotkań wspiera osoby, które chcą żyć bez narkotyków. Jedynym warunkiem uzyskania pomocy jest chęć zaprzestania zażywania substancji uzależniających.

W ramach światowego ruchu Anonimowych Narkomanów organizowane są coroczne konwencje. 34. takie spotkanie rozpocznie się w piątek w Krakowie i potrwa do niedzieli.

"Chcemy celebrować radość ze zdrowienia i życia bez substancji zmieniających świadomość. W zlocie uczestniczyć będą członkowie wspólnoty Anonimowych Narkomanów z Europy i USA oraz terapeuci, psychologowie, psychiatrzy i lekarze różnych specjalności" – mówił PAP Patryk Sadkowski z Anonimowych Narkomanów, którzy w Polsce działają od 30 lat. "Zapraszamy także rodziny i osoby, dla których ważny jest temat życia bez narkotyków. Na zlocie mówimy m.in. o tym, jak wygląda proces zdrowienia, jak radzić sobie z problemami. Zaplanowaliśmy prezentację dla profesjonalistów, bo 70 proc. osób trafiło do naszej wspólnoty z polecenia lekarzy" – dodał.

Myślą przewodnią zlotu w Krakowie są słowa "Easy does it", co w wolnym tłumaczeniu można oddać jako "Nic na siłę". Jak wyjaśniają organizatorzy, w trakcie czynnej choroby wielu uzależnionych zmagało się z przymusem zażywania, a także z presją otoczenia. Teraz, na nowej drodze życia, stosując program NA, uzależnieni nie muszą już zażywać i mają szansę cieszyć się życiem na trzeźwo.

W czasie wydarzenia odbywającego się w hali EXPO Kraków zaplanowano spotkania w dziesięciu językach (m.in. angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim, włoskim, szwedzkim, holenderskim). O swoich doświadczeniach opowiedzą osoby wychodzące z nałogu i od dawna pozostające abstynentami. W programie zlotu jest także część artystyczna i sportowa.

Wspólnota Anonimowych Narkomanów funkcjonuje w Polsce od 1988 r. - pierwszy mityng odbył się w marcu 1988 w Olsztynie. W kolejnych latach powstały grupy w Gliwicach, Krakowie, Toruniu, Warszawie i Tarnobrzegu. Obecnie działa około 130 zarejestrowanych grup, kilka funkcjonuje za granicą (w Chicago i w Londynie).

Anonimowi Narkomani nie są związani z żadnymi ośrodkami terapeutycznymi, nie prowadzą noclegowni, ośrodków czy klinik, nie oferują profesjonalnych usług psychiatrycznych lub medycznych. Formą ich działalności są mityngi grupowe, a celem jest stworzenie środowiska, w którym jeden uzależniony może pomóc drugiemu w rzuceniu nałogu. Członkowie grup są zachęcani do stosowania całkowitej abstynencji od wszystkich rodzajów narkotyków i od alkoholu.

Większość grup wynajmuje sale na cotygodniowe spotkania w budynkach zajmowanych przez organizacje publiczne, religijne lub społeczne. Uczestnictwo jest dobrowolne, nie prowadzi się list obecności. W związku z tym trudno podać liczbę członków wspólnoty Anonimowych Narkomanów w Polsce.(PAP)

