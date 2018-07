Jak poinformowała w piątek w komunikacie Prokuratura Krajowa, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze podczas przeszukania mieszkania zajmowanego przez 45-letniego mieszkańca tego miasta ujawnili m.in. ponad 750 g ziela konopi "innych niż włókniste" i ponad 120 g metamfetaminy. Zabezpieczono także 140 tys. zł.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze, gdzie usłyszał zarzuty. "Podejrzany jest on o posiadanie znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających, a także ich odpłatne udzielanie innym osobom. Jak bowiem ustalono w toku postępowania, mężczyzna od co najmniej 2016 roku sprzedawał narkotyki" - podała prokuratura.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze tamtejszy sąd aresztował Arkadiusza B. na na trzy miesiące. Zarzucone B. przestępstwa są zagrożone karą do 10 lat więzienia.(PAP)

autor: Agata Tomczyńska