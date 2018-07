Komisarz UE powiedział w rozmowie z rzymską gazetą: "Włochy zasługują na wsparcie i solidarność ze strony wszystkich rządów za to, co zrobiły w tych latach".

Zastrzegł zarazem, że nie można działać "od przypadku do przypadku". Tak odniósł się do niedawnych wydarzeń, gdy władze w Rzymie nie wpuściły do swoich portów statków z 450 migrantami zabranymi z morza i oczekiwały, aż inne kraje UE zadeklarują gotowość przyjęcia części z nich.

"Potrzebne jest rozwiązanie strukturalne i zrównoważone przy zastosowaniu wskazówek ustalonych przez Radę Europejską z końca czerwca" - stwierdził Avramopoulos.

Komentując apel premiera Włoch Giuseppe Contego o powołanie sztabu kryzysowego do rozwiązywania problemów ze statkami z migrantami, komisarz zapewnił, że już istnieje "tymczasowy mechanizm koordynacji", który może pomóc w takich sytuacjach.

"To będzie trudne lato i będziemy u boku Włoch, także gdy będzie potrzebna odpowiedź strukturalna i pełna, czyli reforma (konwencji azylowej) z Dublina" - wyjaśnił przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Na uwagę dziennika, że przeciwko takim zmianom jest Grupa Wyszehradzka i inne kraje, komisarz zapewnił, że jest optymistą i że działa na rzecz tego, "aby rządy zrozumiały, że Włochy i Grecja nie mogą dłużej być ofiarami tego systemu i że bez nowego prawa azylowego nie będziemy przygotowani na kryzysy w przyszłości".

Zapytany o to, czy możliwe jest stworzenie platform dla migrantów w Afryce i radykalne zmniejszenie fali migracyjnej, Avramopoulos odpowiedział: "To bardzo by pomogło".

"Pracujemy nad porozumieniami z krajami trzecimi i jestem optymistą co do tego, że znajdziemy rozwiązanie. Zaproponujemy mechanizm, który będzie mógł funkcjonować, a potem poszukamy rządów gotowych do współpracy" - oświadczył. Komisarz wyjaśnił, że władze Włoch mogą zawsze zwrócić się do KE, gdy stają w obliczu napływu migrantów. "A my nawiążemy kontakt z innymi stolicami w UE" - dodał.

"W ostatnich latach bardzo dobrze współpracowaliśmy z włoskimi rządami i możemy pomagać także temu. Rzym nie jest sam, a my jesteśmy gotowi na doskonałą współpracę z obecnym rządem" - powiedział unijny komisarz.

Poinformował też, że UE pracuje nad mechanizmem, który zapewni pełne wsparcie wszystkim krajom członkowskim i agencjom UE w "identyfikacji migrantów, w zapewnieniu ochrony tym, którzy jej potrzebują, i odsyłaniu pozostałych".

"Chciałbym wyjaśnić, że nie chodzi o ośrodki przetrzymywania, ale o lepszą koordynację wysadzania ze statków i zarządzania" - zastrzegł. "Proszę wszystkie stolice o okazanie solidarności" - wezwał komisarz z Grecji. Podkreślił następnie, że kwestie obowiązkowego rozdziału migrantów będą omawiane podczas prac nad reformą europejskiego systemu azylowego. "Są niektóre oporne rządy, które uważają, że napływ migracyjny to tylko problem Włoch, Grecji czy Hiszpanii. To jest moment, by znaleźć wolę polityczną, by lepiej zarządzać napływem" - uważa Avramopoulos.