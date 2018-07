Prezydent wyraziła nadzieję, że Putin i Trump "wykażą się odpowiedzialnością" i będą pamiętali podczas szczytu w Helsinkach, iż są gwarantami globalnej stabilności.

W rozmowie z Associated Press Grabar-Kitarović odniosła się do zarzutów Trumpa pod adresem członków NATO dotyczących wydatków na obronność. "Oczywiście to nie jest fair, że na barkach USA spoczywa brzemię obrony Europy. To przede wszystkim my jesteśmy odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo" - oświadczyła chorwacka prezydent.

Wcześniej w niedzielę Grabar-Kitarović spotkała się na Kremlu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Tego dnia reprezentacja Chorwacji zmierzyła się w Moskwie w finałowym meczu mistrzostw świata w piłce nożnej z drużyną narodową Francji; Francuzi wygrali 4:2.