W transmitowanym przez telewizję orędziu do narodu Prayuth zaznaczył, że na powodzenie akcji złożyły się działania rządu, pomoc ludzi w Tajlandii i za granicą oraz moralne wsparcie.

Wspomniał również o nurku Samanie Kunanie, który w ubiegłym tygodniu utonął w jaskini podczas wymieniania butli ze sprężonym powietrzem. "Jego honorowa postawa, poświęcenie i dziedzictwo na zawsze pozostaną w naszych sercach" - powiedział szef rządu.

Na wcześniejszej konferencji prasowej tajlandzki inspektor zdrowia publicznego Thongchai Lertwilairatanapong poinformował, że chłopcy i ich trener schudli podczas 17 dni spędzonych w zalanej jaskini, ale mieli dostęp do wody kapiącej ze sklepienia i "dbali o siebie".

Jak dodał, chłopcy są w "bardzo dobrym stanie psychicznym" - "prawdopodobnie dlatego, że przez cały czas przebywali razem, pomagając sobie nawzajem".

Thongchai powiedział, że "wszyscy są też w dobrym w stanie fizycznym, nie mają gorączki czy poważnych infekcji; tylko trzej z nich i trener mają lekką infekcję płuc" - poinformował Thongchai, dodając, że cała trzynastka spędzi w szpitalu jeszcze tydzień.

Jak dodał, czterej chłopcy uratowani w niedzielę mogą już jeść normalne posiłki i chodzić, podczas gdy czwórka uwolniona dzień później na razie przyjmuje jeszcze miękką żywność.

Przed niebezpieczeństwami związanymi z nowo zdobytą sławą ostrzegł ocalonych z jaskini Luis Urzua - jeden z 33 górników, którzy przed ośmiu laty byli uwięzieni w kopalni złota na północy Chile przez 69 dni i po tym czasie zostali uratowani w spektakularnej operacji śledzonej z napięciem przez media na całym świecie.

Z relacji byłych górników wynika, że wielu nie poradziło sobie z ciężarem sławy; wielu rozstało się z partnerkami, zaczęło cierpieć na zaburzenia psychiczne, do dziś wielu zmaga się z biedą i bezrobociem.

Urzua poradził uratowanym, by trzymali się swoich rodzin i nie dali się porwać ofertom finansowym, które wkrótce zaczną napływać. "Ci chłopcy i ich rodziny nie są w stanie poradzić sobie" z nagłą sławą i zainteresowaniem; "my sobie nie poradziliśmy, a przecież jesteśmy dorośli" - dodał.

"Ważne, żeby do swojego dawnego środowiska wracali powoli, bo obecnie są po traumatycznych przeżyciach i osłabieni psychicznie" - zaznaczył Urzua, radząc uratowanym, by swoją historię opowiedzieli dopiero wtedy, gdy poczują się na to gotowi.

Chilijczyk pochwalił też postępowanie władz Tajlandii, które nie podały nazwisk chłopców do wiadomości publicznej i zarządziły kwarantannę w szpitalu, do którego zostali przewiezieni.

23 czerwca dwunastu chłopców w wieku od 11 i 16 lat z drużyny piłkarskiej i ich 25-letni trener utknęło w jaskini w prowincji Chiang Rai w północnej Tajlandii, odciętej od świata przez ulewne deszcze i podnoszący się poziom wody. Po dziewięciu dnia poszukiwań zaginionych odnaleźli brytyjscy nurkowie. W ramach skomplikowanej operacji cała grupa została wydobyta na powierzchnię w niedzielę, poniedziałek i wtorek.

Zadowolenie z powodu zakończonej sukcesem akcji ratunkowej wyrazili m.in. prezydent USA Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Wielkiej Brytanii Theresa May. (PAP)

