Kosiniak-Kamysz do Kuchcińskiego: Będzie pan miał miejsce na śmietniku historii

Pan nie tylko narusza powagę Sejmu, ale pan go ośmiesza - unurzał pan wspólnie ze swoją grupą polityczną Sejm w rynsztoku obłudy i nienawiści - zwrócił się we wtorek szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Będzie pan miał miejsce na śmietniku historii - dodał.