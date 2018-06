Według niej do zatrzymania doszło podczas akcji przeprowadzonych jednocześnie w różnych miejscach przez funkcjonariuszy policyjnych sił antyterrorystycznych.

Wszyscy zatrzymani to obcokrajowcy, którzy zostali zawiezieni na komendę policji na przesłuchanie.

Przyspieszenie wyborów parlamentarnych i prezydenckich, pierwotnie zaplanowanych na listopad 2019 roku, turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan ogłosił w połowie kwietnia. Swoją decyzję uzasadnił koniecznością szybkiego przejścia na system prezydencki, za którym większość Turków opowiedziała się w referendum w 2017 roku.

Turecka policja regularnie przeprowadza operacje wymierzone w IS. Ta zbrojna organizacja dżihadystyczna przyznała się do licznych zamachów bombowych w ostatnich latach w Turcji, w tym do ataku na klub nocny w Stambule z 1 stycznia 2017 roku oraz do ataku w historycznym centrum Stambułu w 2016 roku. W obu tych zamachach życie straciło łącznie 51 osób.(PAP)