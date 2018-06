We wtorek, podczas X sesji ZP, stronę ukraińską reprezentowała wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Oksana Syroid. Na zakończenie politycy przyjęli wspólne oświadczenie, w którym podkreślono m.in. strategiczne partnerstwo obydwu krajów, ściślejszą współpracę w dziedzinie energetyki, bezpieczeństwa i obronności oraz zaapelowano do społeczności międzynarodowej o zwiększenie nacisku na Federację Rosyjską. Wicemarszałek Terlecki podkreślił, że szczególnie teraz w czasie agresji Rosji na wschodnią część Ukrainy, nie można zapominać o solidarności z Kijowem.

Wiceprzewodnicząca Syroid stwierdziła z kolei, że od współpracy polsko-ukraińskiej zależy bezpieczeństwo całego kontynentu europejskiego, a gazociąg Nord Stream 2 może okazać się "nowoczesną formą Paktu Ribbentrop - Mołotow". - Rosja z pewnością będzie wykorzystywać swoje rezerwy do geopolitycznych rozgrywek w regionie - podkreśliła. Oksana Syroid zwróciła uwagę na fakt, że opłacalność inwestycji zwróci się Rosji dopiero po 50 latach, co potwierdza, że jest to inwestycja mająca głównie cele polityczne. - Dziś już niewiele da się zrobić, powinniśmy być przygotowani na kryzys. Powinniśmy się zastanowić jak będziemy dawać sobie radę w sytuacji, jak już dojdzie do uruchomienia tego gazociągu - podkreśliła ukraińska polityk.

Z kolei pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej minister Piotr Naimski powiedział, że bezpieczeństwo energetyczne pozostaje sprawą absolutnie kluczową. Ponadto zauważył, że w tej kwestii dobrze jest współpracować ze swoimi sąsiadami: - Nie można prowadzić polityki energetycznej w kontrze do sąsiadów. Trzeba szukać wspólnych mianowników, wspólnych interesów, wspólnej płaszczyzny do tej współpracy, do dostępu do surowców, a także należy poszukiwać wspólnego podejścia do tych problemów. Mamy dobre podstawy do tego, żeby czuć się bezpiecznie. Naszym głównym problemem jest konieczność importu gazu od jednego dostawcy - powiedział minister Naimski.

W ostatniej części spotkania parlamentarzyści rozmawiali o współpracy i wymianie młodzieży. Referat wygłosiła wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek, w którym wskazała na liczne zainteresowanie ukraińskich studentów polskimi uczelniami, co ma istotny wpływ na proeuropejskie dążenia Ukrainy.

W spotkaniu wzięła udział także wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, liczni parlamentarzyści z Polski i Ukrainy oraz przedstawiciele polskich ministerstw. W środę parlamentarzyści odwiedzą terminal LNG im. Lecha Kaczyńskiego oraz Gazoport w Świnoujściu i Szczecinie.