We wtorek 12 czerwca odbędzie się posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju, gdzie - według dotychczasowych zapowiedzi - prezydent Andrzej Duda poda do publicznej wiadomości, kierując do ostatecznych konsultacji, propozycje pytań, jakie miałyby pojawić się w zaproponowanym przez niego referendum ws konstytucji, które miałoby odbyć się w listopadzie.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. Kilkakrotnie przedstawiciele prezydenckiej kancelarii potwierdzali, że prezydent złoży w lipcu w Senacie projekt postanowienia o zarządzeniu referendum.

Prezydencki minister Andrzej Dera powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że na wtorek "jest plan przedstawienia propozycji pytań". "Jeszcze będzie około 2-3 tygodni na ewentualne korekty i na początku lipca będą już w sposób formalny przez pana prezydenta te pytania złożone do Senatu" - powiedział Dera. Jak dodał, "dopiero wtedy, jak zapadnie decyzja Senatu, będzie wiadomo czy rozpoczyna się kampania referendalna, czy też nie". Zapytany, ile prezydent przedstawi pytań, Dera odpowiedział, że "nie więcej niż dziesięć".

Z kolei marszałek Senatu, zapytany w poniedziałek w kontekście wypowiedzi Dery, czy ws. referendum jest „ciche porozumienie” i czy PiS „godzi się”, aby to referendum się odbyło, odpowiedział: „Będziemy rozmawiać, będziemy dyskutować. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji”.

Karczewski dodał, że jeżeli wniosek prezydenta wpłynie, "to Senat będzie decydował i wszyscy senatorowie podejmą decyzję”. „To co możemy zrobić, to głosować albo za, albo przeciw. Nawet wstrzymanie się od głosu, to jest głos przeciwny” – powiedział.

Dopytywany, czy wynik głosowania ws. referendum jest niepewny, marszałek Senatu odpowiedział, że "nigdy nie jest pewny wynik głosowania". "Zobaczymy jaka będzie dyskusja, jak senatorowie będą podchodzić do tego wniosku pana prezydenta. Wszyscy szanujemy ten wniosek. Wiemy, że zmiany w konstytucji są potrzebne. Wiemy, że będziemy rozmawiać na temat zmian w konstytucji i że ta debata będzie trwała" – powiedział Karczewski.

Zapytany, jakie jest jego osobiste zdanie na temat referendum odpowiedział: "ja osobiście nie mam wyrobionego zdania”. „Jeszcze tak daleko jest do głosowania, tak, że ja naprawdę nie podjąłem wewnętrznie decyzji" – dodał Karczewski.

Karczewski pytany, czy PiS będzie sugerowało pytania, jakie powinny zostać zadane w referendum odpowiedział: "będziemy z panem prezydentem rozmawiać, jeszcze do lipca jest cały miesiąc, sporo czasu, więc jeszcze będziemy rozmawiać, również o treści pytań".

Pytany, czy zna treść pytań, które ma ogłosić prezydent we wtorek Karczewski przyznał, że „niektóre pytania zna, ale też nie wie, jakie jutro pytania pan prezydent przedstawi". "Sam jestem bardzo ciekawy” - dodał.

Prezydent zapowiedział w maju, że złoży w Senacie wniosek, by referendum konsultacyjne ws. konstytucji - którego przeprowadzenie Andrzej Duda zaproponował rok temu - odbyło się 10 i 11 listopada. Zaapelował o udział w tym głosowaniu, "w którym wszyscy Polacy będą mogli wypowiedzieć się, co do swojej wizji przyszłego ustroju Polski".

Po zaproponowaniu przez prezydenta przeprowadzenia referendum ws konstytucji, w maju ub. roku prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że w ustawie zasadniczej konieczne są zmiany. Prezes PiS wypowiadał się jednak krytycznie o pomyśle przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w Święto Niepodległości. O swoich wątpliwościach dot. terminu referendum wielokrotnie wypowiadał się również marszałek Senatu. Wiceszef kancelarii prezydenta i pełnomocnik ds referendum konsultacyjnego Paweł Mucha kilkakrotnie spotykał się z marszałkiem Karczewskim ws referendum.

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.

Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.