Francja: Zarzuty dla Belga za udział w przygotowaniu zamachów w Paryżu w 2015 r.

Zatrzymany w marcu 2016 roku belgijski dżihadysta usłyszał we wtorek we Francji zarzuty współudziału w przygotowywaniu zamachów z listopada 2015 roku w Paryżu, w których zginęło 130 osób; trafił do aresztu - podała paryska prokuratura.