Płk Robert O. oskarżony ws. prób składania propozycji seksualnych nieletniemu

Wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu skierował do sądu w Grudziądzu akt oskarżenia ws. płk. Roberta O. Miał on składać w sieci propozycje obcowania płciowego nieletniemu; nie wiedział, że w rzeczywistości kontaktuje się z osobą dorosłą.