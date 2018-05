"Timmermans nie określił terminu końcowego na spełnienie postulatów KE. Powiedział jednak, że kluczowa dla niego data to 3 lipca br., bo - jak mówił - po tej dacie niektórzy polscy sędziowie będą przymusowo przechodzili na emeryturę i - jak zaznaczył - ich status jest niejasny. Podkreślił też wątpliwości co do skargi nadzwyczajnej. Jak mówił, w tej kwestii dokonano niewystarczających zmian" - powiedziało PAP źródło dyplomatyczne.

Rozmówca dodał też, że podczas spotkania Timmermans argumentował, iż "obecny skład KRS nie gwarantuje niezależności tego organu".