Prezydenci Polski i Czech Andrzej Duda i Milosz Zeman byli pytani - podczas wspólnej konferencji w Warszawie - czy oba kraje zjednoczą siły, aby doprowadzić do takiego kształtu unijnego budżetu, który byłby dla nich korzystny.

"Oba nasze kraje, władze krajowe będą na forum Unii Europejskiej czyniły starania, aby ta polityka spójności mogła być dalej w jak największym stopniu realizowana. W tym zakresie my cały czas gonimy te bogate kraje Zachodu, więc te elementy spójnych interesów - w tych działaniach co do unijnego budżetu - na pewno będą" - odpowiedział Andrzej Duda.

"Zgadzamy się z prezydentem (Czech) niewątpliwie, co do jednego, że patrząc na przyszłe budżety europejskie i patrząc na przyszłe ramy finansowe - które zostaną przyjęte na kolejny okres - to niestety nie można abstrahować od Brexitu i od tego, jakie będą obiektywne skutki Brexitu w odniesieniu do tych kwestii" - wskazał Duda.