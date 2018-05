W związku z odrzuceniem kandydatury Paszyniana w środę w całym kraju rozpoczęła się akcja obywatelskiego nieposłuszeństwa.

P.o. premiera Karen Karapetian wezwał tego dnia siły polityczne Armenii do negocjacji, by rozwiązać polityczny kryzys. "Wszyscy wiemy, że trzeba podjąć cywilizowane, praktyczne i szybkie decyzje, by rozwiązać ten kryzys polityczny, jakkolwiek trudne może się to wydawać" - oświadczył Karapetian.

Kilkutygodniowe protesty kierowane przez Paszyniana doprowadziły do ustąpienia ze stanowiska premiera Serża Sarkisjana, wieloletniego prezydenta Armenii, oskarżanego o uzurpację władzy. Po zmianie konstytucji Armenii premier ma w tym kraju większe uprawnienia niż prezydent.